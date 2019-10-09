تعليق « العمل » على تأخُّر شركة في صرف الرواتب لشهور

علي القحطاني(صدى):

باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تأخُّر شركة في مكة المكرمة، في صرف رواتب موظفيها لشهور.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أنه تم زيارة المنشأة في مقرها الرئيسي ومقابلة مسؤوليها، الذي أكدوا أنه يجري العمل على استكمال إجراءات صرف الأجور، والمخالصات النهائية لبعض العمال.

وأفاد بأن المنشأة والجهات التابعة لها، تحت المتابعة الدورية من قبل الوزارة.

وتنص المادة الـ90 من نظام العمل على الآتي:

1 – يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقًا للأحكام الآتية:

1/1 – العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

1 /2 – العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.

1 /3 – إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

1 /4 – في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

2 – يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.

فيما تنص المادة الـ 235 على:

يعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.