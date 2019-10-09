سيناتور أمريكي يفتح النار على تركيا: أردوغان سيدفع الثمن غاليًا

واشنطن(صدى):

علق السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، على الموقف التركي في الأراضي السورية.

وقال : الكونغرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدفع غاليًا جدًا ثمن هجومه على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا.

وأضاف السيناتور الداعم للرئيس دونالد ترامب:لنصلي من أجل حلفائنا الأكراد الذين تم التخلي عنهم بشكل معيب من قبل إدارة ترامب.

وأضاف: هذه الخطوة ستضمن عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع: ”سأقوم بقيادة الجهود في الكونغرس لجعل الرئيس التركي رجب أردوغان يدفع الثمن غاليًا جدًا.