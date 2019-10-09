عُثر عليها أمام منزل.. فيديو مبهج لرضيعة بعد تسليمها لجمعية خيرية

علي القحطاني(صدى):

نشرت جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام، مقطع فيديو لطفلة رضيعة بعدما تسلّمتها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الثلاثاء.

وكان مواطن قد عثر على الطفلة أمام منزله في الرياض بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، وباشرت الجهات المختصة الحالة، وتم تسلميها رسميًا إلى الجمعية لإيوائها.

يذكر أنه كان قد تم تداول فيديو لعثور المواطن على الطفلة، فيما أوضحت الجمعية أنها تتابع الموضوع منذ ذلك الحين.