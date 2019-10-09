بالصور.. مرسيدس مايباخ GLS الأكثر فخامة تظهر بدون أي تمويهات

برلين(صدى):

قبل تدشينها المرتقب هذا الخريف ، ظهرت مرسيدس مايباخ GLS الأكثر فخامة أثناء اختبارها بدون أي تمويهات ، وهي السيارة التي ستمثل منافسة مباشرة لبنتلي بنتايجا ورولز رويس كولينان.

وتتميز السيارة بشبكة تهوية خاصة بها بأعمدة رأسية وجنوط ضخم، مع تغيير الخلفية كذلك بمصد وملامح تصميم جديدة وأطراف أنانبيب عادم جديدة كذلك بلمسات كروم.

أهم التغييرات في الداخلية، والمتوقع ان تحصل على صف ثاني من المقاعد التي يمكن ضبطها كهربائياً والمنفصلة عن بعضها بكونسول أوسط مع جلود فاخرة وزخرفات خشبية ووسائد تحمل علامة مايباخ، بالإضافة إلى ستائر كهربائية ومعطر خاص للمقصورة.

وستعتمد السيارة في الغالب على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 483 حصان وعزم دوران 699 نيوتن.متر، ما يسمح لها بالتسارع إلى 96 كم\س في 5.2 ثانية بسرعة قصوى 209 كم\س.