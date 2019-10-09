بالفيديو.. هلع وخوف بين سكان سوريا إثر القصف التركي
أظهر مقطع فيديو، حالة الهلع والخوف لسكان رأس العين بريف الحسكة في الشمال السوري، بعد شن تركيا عدوانًا على شمال سوريا.
وأوضح الفيديو، هروب المدنيين من القصف التركي، بعد بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.
وأوضح مسؤول أمني تركي أن العملية العسكرية في سوريا بدأت بضربات جوية وتدعمها نيران المدفعية ومدافع الهاوتزر.
وصرحت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، بأن المقاتلات التركية قصفت مناطقها في شمال شرق سوريا وتسببت في ذعر هائل بين الناس.
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 14 ساعة
كلهم اعداء اسرائيل
ايران صدام حسين وسوريا وتركيا اكثر من تغنى بالعداوة لاسرائيل وتدمير اسرائيل وشيل اسرائيل وحط اسرائيل وفي النهاية……..
يحتلون العراق او لبنان او الكويت او اليمن او سوريا ومزقزا ليبيا وتونس وغيرها من البلاد العربية
بينما اسرائيل امنة مطمئنة لايزدادون الا علاقة فيها وتناوبا عنها في تمزيق الامة العربية
ثم يتهمون مصر والسعودية والامارت بموالاة اسرائيل والتطبيع معها
وعاشت قناة الجزيرة والعربي والشرق والحوار ومكملين والجديد والمنار والميادين ووطن والقدس العربي في الجحيم
ابوعلي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 14 ساعة
ياترى ماهي الاهداف من غزو تركيا لسوريا وهل العرب فاقدى الوعي او ماهذا الي يحصل
وقد تكون لقرغان مارب اخرى هناك داعش اكثر من عشرة الاف بالسجن غير الخلايا النائمه
ياترى ضد من سيستغلهم لابد ان نكون واعيين
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1260 ] نشر منذ 14 ساعة
كل اللي يصير متفق عليه غربيا وعربيا وكلا يبحث عن مصالحه. لا استغرب من اي شيء راح يحصل لاي وطن عربي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84205 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, لا شك في موالاتهم للكيان الصهيوني ، ومما لاشك فيه ايضاً ، انها مؤامرة ضد البلاد العربيه السنيه تحديداً ..
,, اللهم إنا نستجير بك من ظلم كل ظالم ، فتولنا برحمتك وأجرنا بجوارك وأعنا عليهم وانتقم لنا منهم ، ياعزيز ياجبار ، بك نستغيث من ظلم الظالمين وحقد الحاقدين ، فأهلكهم بحول منك وقوة ، وأرنا فيهم عجائب قدرتك .. آمين ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 8 ساعات
كله دنيا كربان
كلام زيادة ما يبغا
احسن كله نفر
اكل نووووم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43739 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان
faeiz[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 3 ساعات
لعنة الله على أردوغان وبشار الجحوش
اللهم دمرهم وعجل في هلاكم وكل من يساندهم في قتل الأبرياء
اللهم أنصر أخواننا وأخواتنا المسلمين في كل مكان
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1634 ] نشر منذ 3 ساعات
الأهداف تقاسم الملالي وخبث عثماني مستعمر ملهم قوة بتفكيك كلمة العرب ولكن تريد وانا اريد والله يفعل مايريد ولا تحسبة شر بل خير جامعة الدول العربية اه ياجامعه الشعب العربي يريد تطبيق وليس شجب وإنكار هل نقول ضاعت السبل لدول أعزه ألله فرصه ان ضاعت ضاع الأمل العربي الشعوب تريد قائد فذ ولكن اهل الكنبة ينظرون لسنى كره وقد منحنا كتاب لامنجا ولا ملجاء الى اليه لن ترضى عنك الضالين والمغضوب عليهم شعب نور قبلة المسلمين مليار ويزيد يتوجهون خمس مرات اريد قائد رحم الله الملك فيصل التمر والماء هم أجدادي جبل طويق اه الفأس بالرأس شعب اتا منه عقيدة كلمة دراجه الضيب بالقليب اصدع بم تأمر شعب عربي متهالك يريد الذي يريدة الله بلدة طيبة ورب غفور بكتاب مقدس عند مليار ويزيد اعلام له اجندة استخباراتي مخترق يأمن له نصيب وجميع الدول العربية له نصب إرهاب وعمالة لإيران والموقت اردوغان لا أقول عميل او اخواني او شيعي او سني او يهودي او قاتل مجرم يريد الفساد بالأرض ونحن بلاد لابلاد له الا بعزة من ترك خاب وخسر فهل من مدكر شعوب تريد لي وعلي جبل طويق نقول طويق طويق طويق وجعلنا لكل شئ سببا فتبع سببا والخيرة أختاره الله ولن ترضى عنك من يريد اطفاء نور الله عزم وحزم النار التي تم إخفائها تعود من جديد مجوس وزمن التفكك عثماني اصح كم اصحى من اراده الله وجعله بلد أمن يزرع ويحصد ياثره على نفسة ويعطي غيرة رحم وسيرحم سير شعوب أهل الكنبة يدعون فهل دقت الساعة اليوم 🇸🇦🙏
أبو جواد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 8 دقائق
سبحان الله أين انتم من ضرب الروس لسوريا كم قتلو وكم شردو وكو هدمو من سنين لا حس ولا خبر