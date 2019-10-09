بالفيديو.. هلع وخوف بين سكان سوريا إثر القصف التركي

دمشق(صدى):

أظهر مقطع فيديو، حالة الهلع والخوف لسكان رأس العين بريف الحسكة في الشمال السوري، بعد شن تركيا عدوانًا على شمال سوريا.

وأوضح الفيديو، هروب المدنيين من القصف التركي، بعد بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

وأوضح مسؤول أمني تركي أن العملية العسكرية في سوريا بدأت بضربات جوية وتدعمها نيران المدفعية ومدافع الهاوتزر.

وصرحت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، بأن المقاتلات التركية قصفت مناطقها في شمال شرق سوريا وتسببت في ذعر هائل بين الناس.