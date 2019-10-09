الرئيس التنفيذي لأرامكو: ارتفاع أسعار النفط قد يستمر

عادل الحربي(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 20%، قد يستمر في حال لم يكن هناك رد فعلي دولي مشترك على الهجمات التي حدثت من قبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر النفط والمال بلندن، إذ صرّح بأنه لن يكون هناك أي تأثير على خطط إدراج عملاق النفط المملوك للدولة في البورصة بعد هذه الهجمات.

يذكر أن منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، كانتا قد تعرضتنا لهجوم ثبت أنه إيراني، ما أدى إلى إيقاف 5.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج، وهو أكثر من خمسة بالمائة من إمدادات النفط العالمية.