سوزان نجم الدين تصف ارتدائها للنقاب لمدة عامبن بـ« السجن »

أميرة خالد(صدى):

تحدثت الفنانة السورية سوزان نجم الدين حول الفترة التي قضتها في سوريا خلال الحرب، حيث وصفتها بأنها كانت عصيبة.

وقالت سوزان :حطيت النقاب سنتين لما كنت مهددة بالقتل وقت الحرب.. فلما كنت أنزل على سوريا ألبس النقاب وأمشي في الشوارع به حتى لا يعرفني أحد.

وعن شعورها عند ارتدائها النقاب، قالت: صعبة كتير.. ما بحب ألبسه بحس حالي مسجونة.. مع احترامي للي بيحطوا النقاب أنا ما بحكي دينيا أنا عم بحكي إنسانيا.. بحس حالي وكأني بعمل شي غلط لأني مخفية ورا شي وأنا بحب الوضوح متل الشمس.