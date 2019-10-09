تفاصيل مصرع امرأة إثر حريق بمنزلها في تبوك
شهد حي المنتزه في تبوك، مصرع امرأة ثلاثينية إثر اختناقها عقب اندلاع حريق بمنزلها.
وكشف شاهد عيان تفاصيل الواقعة؛ حيث قال إنه كان في منزله المجاور لمنزل الضحية فشم رائحة احتراق كهرباء، فخرج لاستكشاف الأمر، ووجد بيت جاره يحترق وصاحب المنزل في المسجد.
ولفت إلى أن الجيران حاولوا كسر الباب وبعد ذلك ذهبوا إلى المسجد لاستدعاء صاحب المنزل، مضيفاً: حاولنا فك الباب، إلا أننا لم نستطع حتى وصل الدفاع المدني وقام بكسر الباب، وأخرج المرأة التي فارقت الحياة بسبب اختناقها.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع العمري أنه تلقي غرفة العمليات في المنطقة قبل أمس (الاثنين) بلاغا عن نشوب حريق في أحد المنازل في حي المنتزه.
ولفت إلى أنه تمت مباشرة الحريق والسيطرة عليه، ونقل المرأة إلى المستشفى، حيث توفيت نتيجة الاختناق لكثافة الأدخنة المنبعثة، وبين العمري أن النتائج الأولية تظهر احتمال حدوث تماس كهربائي بالمكيف
ابوسعود[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 ساعة
اسأل الله العلي العظيم أن يرحمها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه وأن يسكنها الفردوس الاعلى من الجنه .وأن يحسن عزاء أهلها فيها
إنا لله وإنا إليه راجعون
فيصل[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 8 ساعات
يقفل على الحرمه
ليش
الله ياخذ عقله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29363 ] نشر منذ 7 ساعات
احتمال تكون المراءه رحما الله نائمه ولم تشعر بالحريق
faeiz[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه وأن يسكنها الفردوس الاعلى من الجنه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84203 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ,,
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9135 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمها ويعوض اهلها خير ويحسن عزاهم