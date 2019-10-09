تفاصيل مصرع امرأة إثر حريق بمنزلها في تبوك

تبوك(صدى):

شهد حي المنتزه في تبوك، مصرع امرأة ثلاثينية إثر اختناقها عقب اندلاع حريق بمنزلها.

وكشف شاهد عيان تفاصيل الواقعة؛ حيث قال إنه كان في منزله المجاور لمنزل الضحية فشم رائحة احتراق كهرباء، فخرج لاستكشاف الأمر، ووجد بيت جاره يحترق وصاحب المنزل في المسجد.

ولفت إلى أن الجيران حاولوا كسر الباب وبعد ذلك ذهبوا إلى المسجد لاستدعاء صاحب المنزل، مضيفاً: حاولنا فك الباب، إلا أننا لم نستطع حتى وصل الدفاع المدني وقام بكسر الباب، وأخرج المرأة التي فارقت الحياة بسبب اختناقها.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع العمري أنه تلقي غرفة العمليات في المنطقة قبل أمس (الاثنين) بلاغا عن نشوب حريق في أحد المنازل في حي المنتزه.

ولفت إلى أنه تمت مباشرة الحريق والسيطرة عليه، ونقل المرأة إلى المستشفى، حيث توفيت نتيجة الاختناق لكثافة الأدخنة المنبعثة، وبين العمري أن النتائج الأولية تظهر احتمال حدوث تماس كهربائي بالمكيف