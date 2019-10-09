وصفة فطور من الشوفان تغذي وتحرق الدهون في الوقت نفسه

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التغذية ، تعتبر وصفة الفطور أساسية جداً لأنها تمد الجسم بالطاقة خلال النهار. ومن المفيد الاعتماد خلالها على مأكولات صحية لا تسبب زيادة الوزن. ولهذا ينصح بتحضير طبق يحتوي على بذور الشوفان والشيا ويساعد على خفض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم وعلى حرق الدهون.

ويحتاج ذلك إلى كوب من بذور الشوفان، 4 ملاعق طعام من بذور الشيا، كوبين من الماء، ملعقة وسط من العسل، نصف ملعقة وسط من القرفة ، وتوضع القرفة مع الماء على النار حتى يغلي. تضاف بذور الشوفان مع التحريك وينزع الخليط عن النار.

بعد ذلك تتم اضافة بذور الشيا ويترك الخليط مجدداً حتى يبرد قبل اضافة العسل. لكن ينصح بعدم المبالغة في تناول بذور الشيا ، حيث اشارت تقارير طبية إلى أن ذلك قد يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص من دون تأكيد هذا تماماً.

كذلك من الأفضل عدم تطبيقها في حال المعاناة من سرطان البروستات او أمراض متعلقة بالدم. والاهم الاعتماد على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.