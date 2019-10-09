وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توافر عدد من الفرص الوظيفية لديه، في مجال الهندسة والصحة والإدارة.

وأوضحت أن العمل سيكون بمقر المستشفى بمدينة الرياض، مشيرة إلى أن الوظائف بالمسميات التالي : « مهندس أول نظم، أخصائي أول تطوير السياسات والاعتماد، استشاري وحدة العناية المركزة، سكرتير ثالث طبي تنفيذي، منسق ثاني الموارد البشرية » .

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا ومستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2019م، فيما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم على الرابط التالي هنــــــــــــا .