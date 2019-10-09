نادين نسيب نجيم ترد على المتنمرين بطريقتها الخاصة
ردت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطريقتها الخاصة على كل المتنمرين والحملة غير المبررة التي يشنها البعض عليها، بعد انفصالها عن زوجها ونجاحها في مسلسل ” خمسة ونص ” في شهر رمضان الماضي.
ونشرت نادين عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام منشور قالت فيه ” أثق بنفسي وأسلوبي واخلاقي ولا يهمني إذا ظهر ظلي للناس مائلاً، فالكل يرى الناس بعين طبعه “.
ويذكر أن نادبن تعرضت لحملة من الانتقادات على ” نمطية ” ادوارها وعدم التجديد بسبب ضعفها في الامثيل وعدم قدرتها على اداء الادوار المركبة، لافتين الى ان شكلها هو الممر الاول لتمثيلها وليس موهبتها.
اترك تعليقاً