نادين نسيب نجيم ترد على المتنمرين بطريقتها الخاصة

أميرة خالد(صدى):

ردت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطريقتها الخاصة على كل المتنمرين والحملة غير المبررة التي يشنها البعض عليها، بعد انفصالها عن زوجها ونجاحها في مسلسل ” خمسة ونص ” في شهر رمضان الماضي.

ونشرت نادين عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام منشور قالت فيه ” أثق بنفسي وأسلوبي واخلاقي ولا يهمني إذا ظهر ظلي للناس مائلاً، فالكل يرى الناس بعين طبعه “.

ويذكر أن نادبن تعرضت لحملة من الانتقادات على ” نمطية ” ادوارها وعدم التجديد بسبب ضعفها في الامثيل وعدم قدرتها على اداء الادوار المركبة، لافتين الى ان شكلها هو الممر الاول لتمثيلها وليس موهبتها.