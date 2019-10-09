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ترامب: التدخل في الشرق الأوسط أسوأ خطأ ارتكبته أمريكا في تاريخها

ترامب: التدخل في الشرق الأوسط أسوأ خطأ ارتكبته أمريكا في تاريخها
واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار اتخذته الإدارة الأمريكية في تاريخها.

وقال ترامب: « خضنا الحرب بذريعة أسلحة الدمار الشامل دون وجود أدلة وهي ذريعة باطلة تم دحضها » .

وأضاف: « نعيد ببطء وبشكل آمن جنودنا وعسكريينا الرائعين إلى بلدهم » في إشارة إلى سحب القوات الأمريكية من مناطق قريبة من الحدود السورية التركية.

وتابع:« النزاعات في الشرق الأوسط كلفت الولايات المتحدة نحو 8 تريليونات دولار صُرفت على القتال وحفظ الأمن في الشرق الأوسط، وقد قتل وأصيب آلاف من جنودنا العظماء، وقتل ملايين من الجانب الآخر ‎» .

وبدأ التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط منذ غزو العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، بذريعة وجود أسلحة دمار شامل، وهو ما تم دحضه فيما بعد.


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