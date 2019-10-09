مصطفى أبو تورتة الثاني.. عريس ينظم حفل زفاف ضخم ويهرب

بانكوك(صدى):

تقمص محتال تايلندي شخصية عريس غني، فبعدما نظم حفل زفاف فاخر اختفى وترك العروس تدفع جميع تكاليف الحفل.

وبدأت القصة عندما تعرفت مواطنة تايلندية في ال30 من عمرها، على رجل خمسيني قدم نفسه باسم ” نات ” وأنه يعمل مديرًا عامًا لشركة كبرى لها شركاء في هونج كونج.

وبعد يوم واحد على تعارفهما، طلب الرجل يد الفتاة للزواج الذي تم الاتفاق عليه بعد شهر من التعارف، وتم تسجيل الزواج بشكل رسمي وإرسال بطاقات حفل الزفاف لجميع الأهل والأقارب والأصدقاء.

وقررا إقامة الحفل في فندق فخم بمحافظة بوريرام التايلندية، وتم تنظبمه بحضور 10 أشخاص من جانب العريس، الذي أخبرهم خلال استقبال المدعوين أن عليه السفر إلى هونج كونج فورًا.

وبعد هذه الخدعة، اختفى العريس ومعه صك حرره للعروس بمثابة مهر، وتم اكتشاف أنه أخبر كل مكان بوظيفة مختلفة، إذ قال لأهل العروس أنه يعمل مستشارًا لدى رئيس وزراء تايلند السابق، بينما أخبر صاحب الفندق أنه يعمل طيارًا بين تايلند وهونج كونج.