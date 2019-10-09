إعفاء السائقين المشاركين في رالي القصيم من رسوم التسجيل

ماجد محمد(صدى):

قرر الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تقديم تسهيلات مالية للسائقين المشاركين في رالي القصيم والذي يشكّل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2019.

وتضمن القرار إعفاء السائقين من رسوم التسجيل والبالغة 6 آلاف ريال، مع منحهم رسوم نقل من وإلى القصيم بحد أقصى 4 آلاف ريال، إضافة إلى إعفائهم من تكاليف دفع قيمة إيجار أجهزة الملاحة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن إقرار التسهيلات المالية للمشاركين يأتي في سبيل حرص الاتحاد السعودي على تقديم كامل الخدمات للارتقاء بالرياضة على المستوى الفني.