بالفيديو.. طبيبة نفسية توضح كيفية التعامل مع الزوج « النكدي »

أميرة خالد(صدى):

قدمت الطبيبة النفسية الدكتورة نادية البسماذا، اليوم الأربعاء، نصائح للزوجة التي تكتشف بعد الزواج أن زوجها رجل نكدي.

وقالت الطبيبة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” والذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : يجب أن تتعايش معه، ويجب عليها التجاهل وتحاول معه أن تجعله إنسان أفضل.

وأضافت : يجب على الزوجة أن تتجنب زوجها وتعلم أولادها ذلك وتتعايش معه وتتقبل شخصيته لأنه زوجها ويمكن أن تشجعه عل الخروج أو الرياضة إذا تقبل ذلك.

وتابعت : على الزوجة أن تتعلم كيف تجري دراسة حالة لزوجها النكدي والبحث عن طرق للتعايش معه، موضحة أن الشخص النكدي يتقمص دائما دور الضحية، ويُشع طاقة سلبية، ودائما يُذيع الأخبار السيئة عن الناس.