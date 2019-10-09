فوائد بلا حدود لـ « مر البطارخ » الطبيعي

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي النباتات الطبية، أن المكون النباتي “المر أو مر البطارخ”، الذي يخرج من أشجار الصحراء يمكنه تسكين الآلام بأمان تام، كما أن عدد من الدراسات تؤكد فاعليته، واصفا النبات بأنه يعمل بـ “قوة الترامادول” .

وقال أبوالنصر ، من فوائد مر البطارخ التي لا تعد ولا تحصى : ” مضاد للتورمات مثل المراهم الخاصة بذلك – علاج للروماتيزم التفاعلي لأنه يطهر الجسم من البكتيريا المسببة له – مضاد للمغص و”التعنية” والتقلصات – منشط عام مثل القهوة والشاي – طارد للبلغم سواء للمدخنين أو غيرهم – يحرق الدهون – يساعد على عملية الهضم ومقو عام – خافض للحرارة مثل الأدوية الخاصة بذلك – كاسح لكولسترول الدم الضار والدهون الثلاثية – منشط غير عادي للمناعة الضعيفة ” .

كيفية استخدام مر البطارخ : اطحن مر البطارخ واحصل على ملعقة صغيرة منه على كوب ماء كل 12 ساعة.