بدء محاكمة قاتل طليقته أمام ابنتهما

أنقرة(صدى):

بدأ القضاء التركي، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل متّهم بقتل طليقته طعنًا بالسكين على مرأى من ابنتهما في جريمة هزّت مشاعر البلد بعد تداول مشاهد منها على نطاق واسع.

وكانت قتلت بولوت على يد زوجها السابق الذي طعنها في عنقها بعد شجار وقع بينهما في مقهى في كيريكاليه (الوسط)، بحسب وسائل إعلام تركية، ووقعت الحادثة أمام ابنتهما البالغة 10 سنوات.

وسرعان ما انتشر شريط فيديو للحظات الأخيرة للضحية على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أظهر الفيديو الضحية وهي تصرخ ”لا أريد أن أموت“ وإلى جانبها ابنتها التي تمسك بقميصها المضرج بالدماء وتتوسّل قائلة ”أرجوك أمي ألا تموتي“.

وأثار الفيديو صدمة في تركيا، حيث طالب سياسيون ومشاهير كثيرون بمزيد من التدابير للحدّ من العنف الذي تقاسيه النساء.