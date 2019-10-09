« كاف » يعاقب الاتحاد المصري بعد إخفائه ديون الزمالك

نواف السالم(صدى):

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرارًا بتغريم الاتحاد المصري مبلغ 5000 دولارًا، بسبب إخفاء الديون المالية المتراكمة على ناديي الزمالك والمصري.

وأرسل « كاف » ، خطابًا رسميًا إلى نظيره المصري بالغرامة المالية، بينما أكد خلاله سلامة موقف ناديي الأهلي وبيراميدز.

وأكد اتحاد الكرة الأفريقي، على أن تكرار هذا الأمر في السنوات المقبلة، سيُعرّض الاتحاد المصري إلى عقوبات مضاعفة.

في سياق آخر، تقام مساء اليوم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا في القاهرة، إذ تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات، فيما ستُعاد مباراة الزمالك أمام جينيراسون السنغالي بعد الأزمة التي حدثت من قبل.