ضوابط تجديد عقد العمل وفقًا للنظام

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العمل، ضوابط تجديد عقد العمل وفقًا للمادة الـ55 من نظام العمل.

1- وينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه فإنه يعد مجددا لمدة غير محددة ( مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من نظام العمل بالنسبة إلى غير السعوديين – حيث يجب أن يكون عقد عمل العمالة الوافدة محدد المدة).

المادة 37: يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.

2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرط يقتضی بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد تلقائية للمدة المتفق عليها.

3- إذا تمدد التجديد 3 مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول إلى عقد غير محدد المدة.