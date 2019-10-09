شاهد.. استقبال أضخم مشارك في موسم الرياض قادمًا من إيطاليا
استقبلت الرياض أضخم مشارك في فاعليات موسم الرياض قادمًا من إيطاليا.
وغرد الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع تويتر اليوم الأربعاء، معلقًا مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله : أضخم زائر لأضخم موسم في السعودية وصل وأرفق به هاشتاق موسم_الرياض، فقد ظهرت عملية نقل فيل ضخم قادما من ايطاليا عبر طائرة شحن عملاقة وصلت إلى المملكة وأظهر الفيديو لقطات للفيل الضخم ، فيما لم يتم الإعلان عن طبيعة الفاعليات التي سيشارك فيها الفيل الضخم .
فيما أعاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، نشر الفيديو الدعائي عن موسم الرياض الذي وجد تفاعل كبير من المغردين بالمملكة .
ابو حرب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 15 ساعة
عسى حيواناتهم ترجعلهم بل السلامه ماتموت عندنا
qlq[ عدد التعليقات: 5883 ] نشر منذ 10 ساعات
…
الله يوفق القائمين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29363 ] نشر منذ 7 ساعات
اوكي
جوجو[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات
اوه ماي قاد
ياه هدا موسم روعة
بليز متى موعده
ارجوكم متى موعد الموسم بليز بليز
اوه ماي قاد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84203 ] نشر منذ 5 ساعات
اظن هذا الفيل اللي راح يفتتح منتزه القديه باالرياض ,,
,, بس ياليت توفروا له العشب الأخضر الطري اللي يشبعه ، ويرجع لأهله حي معافى لا نبتلش فيه ..
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة انعمة بها، نعوذ برضاك من سخطك يارحمن وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنائن عليك انت كما اثنيت على نفسك.
أرسنالي[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 21 دقيقة
ليه ولي عندنا بحديقة الحيوان