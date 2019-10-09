شاهد.. استقبال أضخم مشارك في موسم الرياض قادمًا من إيطاليا

عادل الحربي(صدى):

استقبلت الرياض أضخم مشارك في فاعليات موسم الرياض قادمًا من إيطاليا.

وغرد الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع تويتر اليوم الأربعاء، معلقًا مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله : أضخم زائر لأضخم موسم في السعودية وصل وأرفق به هاشتاق موسم_الرياض، فقد ظهرت عملية نقل فيل ضخم قادما من ايطاليا عبر طائرة شحن عملاقة وصلت إلى المملكة وأظهر الفيديو لقطات للفيل الضخم ، فيما لم يتم الإعلان عن طبيعة الفاعليات التي سيشارك فيها الفيل الضخم .

فيما أعاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، نشر الفيديو الدعائي عن موسم الرياض الذي وجد تفاعل كبير من المغردين بالمملكة .