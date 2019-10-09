مي العيدان تشن هجوما حادا على فنانتين مصريتين
هاجمت الإعلامية مي العيدان، الفنانتين المصريتين سهير رمزي وشهيرة، وذلك بعد ظهورهم دون حجاب بالكامل مستخدمين شعر مستعار.
ونشرت مي العيدان على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات « إنستجرام » ، مقطع فيديو للفنانة شهيرة وهي تتحدث عن خلع الحجاب والانتقادات التي تعرضت لها.
وعلقت على الفيديو « شهيره بباروكه بوي . . انا اللي افهمه أن العواجيز اهي وسهير رمزي بعد اكثر من 20 سنة متمسكين بحجابهم ولما القبر بعث لهم واتساب قاموا قلعوا الحجاب » .
وأضافت « ولا الثالثة أم منة شلبي زيزي مصطفى طالعه بلقاء تقول انا قلعت الحجاب لأنه وقع شعري مو انتي قلعتي حسناتك. . نعيش ونشوف » .
وتفاعل المتابعين مع هذا الفيديو والتعليق بشكل كبير، البعض يتفق مع رأيها، والبعض الآخر رأى أنه تدخل غير مبرر في حياة النجمتين.
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شهيره بباروكه بوي . . انا اللي افهمه ان العواجيز اهي وسهير رمزي بعد اكثر من ٢٠ ينه متمسكين بحجابهم ولما القبر بعث لهم واتساب قاموا قلعوا الحجاب. ولا الثالثه ام منه شلبي زيزي مصطفى طالعه بلقاء تقول انا قلعت الحجاب لانه وقع شعري مو انتي قلعتي حسناتك. . نعيش و نشوف 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عقيل_الرئيسي #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #هنادي_الكندري
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29363 ] نشر منذ 17 ساعة
طيب وانت مالك يا مي حاشره روحك في الاخرين
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6026 ] نشر منذ 16 ساعة
وانتي خليكي في حالك و الله انا ماعرفتك إلا تسبين و تشتمين في الناس المهم هي حياتهم وربنا بس اللي يحاسبهم علي فكرة انتي ما حد يعرفك في مصر عدلي من نفسك اولا قبل ما تنصحي اسفة تسبي الناس