مي العيدان تشن هجوما حادا على فنانتين مصريتين

أميرة خالد(صدى):

هاجمت الإعلامية مي العيدان، الفنانتين المصريتين سهير رمزي وشهيرة، وذلك بعد ظهورهم دون حجاب بالكامل مستخدمين شعر مستعار.

ونشرت مي العيدان على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات « إنستجرام » ، مقطع فيديو للفنانة شهيرة وهي تتحدث عن خلع الحجاب والانتقادات التي تعرضت لها.

وعلقت على الفيديو « شهيره بباروكه بوي . . انا اللي افهمه أن العواجيز اهي وسهير رمزي بعد اكثر من 20 سنة متمسكين بحجابهم ولما القبر بعث لهم واتساب قاموا قلعوا الحجاب » .

وأضافت « ولا الثالثة أم منة شلبي زيزي مصطفى طالعه بلقاء تقول انا قلعت الحجاب لأنه وقع شعري مو انتي قلعتي حسناتك. . نعيش ونشوف » .

وتفاعل المتابعين مع هذا الفيديو والتعليق بشكل كبير، البعض يتفق مع رأيها، والبعض الآخر رأى أنه تدخل غير مبرر في حياة النجمتين.