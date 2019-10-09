تعزيز العلاقة الحميمية .. 4 فوائد تقدمها اليوجا للحياة الزوجية

واشنطن(صدى):

نصح خبراء العلاقات الأسرية بالتخلص من الشعور بالملل في الحياة الزوجية ، بممارسة التمارين الرياضية، خاصةً اليوجا التي ثبت فعاليتها في إضفاء السعادة إلى الحياة الزوجية وغيرها من الفوائد الأخرى.

وكشف الخبراء عنفوائد اليوجا للحياة الأسرية:

– إضفاء السعادة على الحياة الزوجية : تساعد جلسات اليوجا في زيادة معدل الرضا بين الزوجين، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن المواظبة على ممارستها يساهم في جعل الحياة الزوجية أكثر رومانسية وسعادة من ذي قبل.

وتوصلت دراسة نشرت نتائجها بمجلة العلوم الإنسانية عام 2016، إلى أن اليوجا تساعد على نمو القدرات العقلية لدى الزوجين، وتعزز من قدرتهما على التركيز والانتباه.

– تعزز الرغبة والقدرة الجنسية : وجدت أكاديمية الطب بجامعة لويولا بشيكاغو -من خلال دراسة أجرتها في هذا الشأن- أن اليوجا تعزز القدرة والرغبة الجنسية سواء عند الرجال أو النساء، ما يساهم في نجاح العلاقة الحميمة.

– القضاء على العنف الأسري : تساعد اليوجا على تحسين التواصل وزيادة الثقة بين الزوجين، عن طريق تقديم الدعم العاطفي، ما يساهم في القضاء على العنف الأسري والإيذاء النفسي أو البدني الذي قد يتعرض له الأزواج عند الشجار.