كمال أوغلو يكشف صفقات جديدة مشبوهة بين «أردوغان» و «تميم»

نايف السالم(صدى):

أوضح زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قام بخصخصة مصانع أسلحة تركية لصالح قطر، واصفا هذا التصرف بالخيانة.

وقال أوغلو في تصريحات لصحف تركية معارضة ، “ماذا إذن؟.. حسنًا فهمنا لم يكن تخصيصًا.. ماذا كانت إذن؟..مصنع بقيمة 20 مليار دولار يتم نقله بلا أي مناقصة ومجانًا لمدة 25 عامًا ما هذا؟ هذه في الأصل لم تكن مناقصة هذه تسمى خيانة للوطن ليست شيئًا آخر إنما خيانة للوطن”.

وأضاف أوغلو: ” أصبحت وزارة الدفاع التركية والقوات المسلحة التركية عميلًا لممتلكاتها الخاصة هناك عقل ومنطق، فالسلعة ملكي والمصنع أيضًا ملكي وأنا أدفع نفقات العمال هناك والضباط أيضًا تابعون لي.. والسلعة المنتجة ملكي.. يقولون أنت أنتج وأنا أشتري منك، بأي عقل وأي منطق يتوقعون ذلك؟ ” .