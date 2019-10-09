شاهد.. طابور سيارات أمام عربة للآيس كريم يثير الدهشة بالرياض
في مشهد غريب اصطفت سيارات في طابور طويل في أحد شوارع الرياض لشراء الآيس كريم من أحد العربات المتنقلة.
ووثق فيديو مشهد السيارات المصطافه؛ حيث قالت الإعلامية نور نقلي إنها خلال عودتها للمنزل من العمل شاهدت هذا الموقف.
وأوضحت أنها توقفت لتعرف السبب في هذا الطابور ؛ ليتبين أنهم ينتظرون دورهم للحصول على الآيس كريم من عربة متنقلة.
ولفتت إلى أن العاملين في العربة هم شباب يحملون الجنسية السعودية والزبائن كانو ينتظرون دورهم منذ أكثر من ساعة.
ويرى أحد العاملين في العربة إن سر انتظار الزبائن يعود إلى أن الآيس كريم مصنوع من مكونات عالية الجودة وبنكهات مختلفة وبسعر منخفض يبلغ 5 ريالات فقط.
محمد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 16 ساعة
اتعب لما اشوف كذا ابي هذولا يسوون اشعه مقطعيه لراس كل واحد فيهم
ابي اشوف اخر واحد فيهم ويش يحس فيه وهو منتظر علشان ايس كريم
محمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه
أحمد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكيد بنت الي تبيع 🙂
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 1 ساعة
وما تبغون الناس تضحك علينا وهي سواياكم والله مدري اضحك ولا ابكي على حال الشباب الله يهدينا ويهديهم ويش ذا ولو كان في شي فيه فائده والله ما تشوف واحد اللهم هد ضال المسلمين