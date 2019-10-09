شاهد.. طابور سيارات أمام عربة للآيس كريم يثير الدهشة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

في مشهد غريب اصطفت سيارات في طابور طويل في أحد شوارع الرياض لشراء الآيس كريم من أحد العربات المتنقلة.

ووثق فيديو مشهد السيارات المصطافه؛ حيث قالت الإعلامية نور نقلي إنها خلال عودتها للمنزل من العمل شاهدت هذا الموقف.

وأوضحت أنها توقفت لتعرف السبب في هذا الطابور ؛ ليتبين أنهم ينتظرون دورهم للحصول على الآيس كريم من عربة متنقلة.

ولفتت إلى أن العاملين في العربة هم شباب يحملون الجنسية السعودية والزبائن كانو ينتظرون دورهم منذ أكثر من ساعة.

ويرى أحد العاملين في العربة إن سر انتظار الزبائن يعود إلى أن الآيس كريم مصنوع من مكونات عالية الجودة وبنكهات مختلفة وبسعر منخفض يبلغ 5 ريالات فقط.