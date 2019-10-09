بالفيديو.. دنيا بطمة متهمة بتقليد فنانة لبنانية

أميرة خالد(صدى):

لاحقت اتهامات التقليد الفنانة المغربية دنيا بطمة، فبينما كانت تحاول إضفاء أجواء من المرح والبهجة على حفلاتها اتهمتها البعض بتقليد فنانة لبنانية.

وظهرت دنيا بطمة في مقطع فيديو، وهي تتمايل وترقص أثناء إحياء إحدى حفلات الزفاف بحركات بسيطة لصعوبة حركتها بسبب الفستان والحذاء ذو الكعب العالي.

واستغل البعض هذا الأمر، ساخرين من حركاتها، ومؤكدين أنها تحاول تقليد الفنانة اللبنانية ميريام فارس، إذ تتشابه الحركات التي تؤديها مع حركات ميريام على المسرح.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة من طريقة رقصها التي اعتبرها البعض غريبة ومحاولة لتقليد ميريام فارس، مؤكدين أنها لا تنجح في كل مرة.