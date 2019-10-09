حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس.

وأوضحت أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان، عسير، الباحة، مكة، المدينة، تبوك، وتشمل الأجزاء الساحلية من جميع تلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من الجوف، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.

في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية، المرتفعات الجنوبية الغربية.