بعد غضب السعوديين.. الإعلامي الإماراتي طارق المحياس يعتذر

علي القحطاني(صدى):

اعتذر الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، عبر حلقة ” خاصة “ له في موقع ” يوتيوب “ ، بعد نشره حلقة أشاد فيها بإنجازات رئيس هيئة الترفيه في المملكة المستشار تركي آل الشيخ، واصفًا منتقديه بـ “ الحمير “.

وقال: ” اضطريت اصور هذه الحلقة علشان أوضح اللي صار، أحد الإخوان أرسلي واحد قطري اسمه ” سناد “ كاتب (مذيع قناة أبوظبي طارق المحياس يصف شعب المملكة بالحمير وحاطط فيديو)، أنا فعلا قلت لفظ الحمير، هل أنا رح أقول عن السعوديين حمير؟ الله يلعني والله ياخذني والله ياخذ عيالي إن تجرأت وقلت عن السعوديين حمير.

وأضاف : اللي يتابعوني يعرفون لما أقول كلمة حمير اتكلم عن المعارضين خارج المملكة (..) هذيل اللي أصفهم بالحمير، أنا أخوكم ولدكم اللي خيركم علي من راسي لرجلي، اللي دارس عندكم اللي متزوج منكم، هذا القطري تحت جزمتي هو وتميم وموزة.

وتابع : لكن الحز بخاطري حساب آخر، حساب متابع، اسمه محمد بن عبدالعزيز (..) أنا معك لكن التغريدة اللي إنت كاتبها جرحتني، كسرتني، قسيت علي أكثر من اللازم، التغريدة أمامكم على الشاشة: يصف الشعب السعودي بالحمير ويمتدح تركي ال الشيخ، هل وصل بهذا السافل شتم الشعب السعودي جهار نهارا ولا أحد يستطيع أن يلجمه أو يحرك ساكنا؟، أفا يا محمد افا يامحمد إذا تعرف شو أفا (..) ما كان هذا العشم “.