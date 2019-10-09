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حاول اغتصاب خالته الثلاثينية وسرقتها

حاول اغتصاب خالته الثلاثينية وسرقتها
مليكة فؤاد(صدى):

ارتكب شاب جريمة بشعة في حق خالته الثلاثينية، إذ حاول اغتصابها والاعتداء عليها.

وقام الشاب المغربي، باحتجاز خالته والاعتداء عليها جسديا ومحاولة اغتصابها، بالإضافة إلى سرقتها.

وقدّمت الضحية، بلاغًا ضد الشاب المعروف بسلوكياته الإجرامية، فيما لم يتم القبض عليه حتى الآن.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29363 ] نشر منذ 17 ساعة

المخدرات سبب للكثير من الجرائم

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 15 ساعة

انشاء الله برا وبعيد

[ عدد التعليقات: 3927 ] نشر منذ 10 ساعات

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 84203 ] نشر منذ 8 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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