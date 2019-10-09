حاول اغتصاب خالته الثلاثينية وسرقتها

مليكة فؤاد(صدى):

ارتكب شاب جريمة بشعة في حق خالته الثلاثينية، إذ حاول اغتصابها والاعتداء عليها.

وقام الشاب المغربي، باحتجاز خالته والاعتداء عليها جسديا ومحاولة اغتصابها، بالإضافة إلى سرقتها.

وقدّمت الضحية، بلاغًا ضد الشاب المعروف بسلوكياته الإجرامية، فيما لم يتم القبض عليه حتى الآن.