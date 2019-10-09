حاول اغتصاب خالته الثلاثينية وسرقتها
ارتكب شاب جريمة بشعة في حق خالته الثلاثينية، إذ حاول اغتصابها والاعتداء عليها.
وقام الشاب المغربي، باحتجاز خالته والاعتداء عليها جسديا ومحاولة اغتصابها، بالإضافة إلى سرقتها.
وقدّمت الضحية، بلاغًا ضد الشاب المعروف بسلوكياته الإجرامية، فيما لم يتم القبض عليه حتى الآن.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29363 ] نشر منذ 17 ساعة
المخدرات سبب للكثير من الجرائم
ابو حرب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 15 ساعة
انشاء الله برا وبعيد
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3927 ] نشر منذ 10 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84203 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..