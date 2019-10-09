موراتا يفتح النار على التحكيم: يجاملون الريال والبرسا

نواف السالم(صدى):

فتح مهاجم أتلتيكو مدريد الفارو موراتا النار على التحكيم في الدوري الإسباني بعد طرده في مباراة الأسبوع السادس أمام ريال مايوركا.

وأدى طرد موراتا في مباراة مايوركا إلى إيقافه وابتعاده عن مباراة ديربي مدريد أمام ناديه السابق ريال مدريد.

وهاجم موراتا حكام الليجا قائلاً: اللاعبون في ريال مدريد وبرشلونة يفعلون ما فعلته ولا يطردون، لو كنت لاعبا في الريال لم يكن ليجدث معي الأمر، أتمنى أن يحترموننا ويعاملونا كباقي الأندية الكبيرة “.

وأضاف: ” المعايير هنا في إسبانيا مزدوجة، أعتقد أنني لم أسيء لأحد، هاجمت لاعبهم لأني لست حجرا، لقد قال أشياء غير لائقة “.