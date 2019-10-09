دافعت عن شرفها فقتلها.. القبض على مراهق حاول اغتصاب قريبته

القاهرة(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية في مصر، على جثة ربة منزل بمنزل تحت الإنشاء لأحد أقاربها، بعدما أبلغ زوجها بقتلها على يد مجهول.

وكشفت التحقيقات، أن طالبًا في المرحلة الثانوية قام بارتكاب الجريمة البشعة بحق صديقة والدته، حيث راودها عن نفسها، إلا أنها رفضت وهددته بفضحه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في الواقعة، و بمواجهته اعترف بأنه قرر التعدي عليها عقب مشاهدته لها أعلى سطح المنزل، فتسلل للمنزل ونادى عليها بزعم التحدث معها في أمر خاص داخل شقة بالطابق الأول علوي.

وأضاف أنه روادها عن نفسها وحاول التعدي عليها بالقوة، إلا أنها رفضت وهددته بفضح أمره فتعدى عليها بأداة حادة قطعة «شنبر حديد»، فأصابها بجرح بالرقبة وكذا بحجر على رأسها من الخلف، ما أدى إلى مصرعها.