مدرب المغرب يكشف أسباب استبعاده عبد الرزاق حمد الله نجم نادي النصر

ماجد محمد(صدى):

قال وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، في مؤتمر صحفي ، إن سبب غياب اللاعب عبد الرزاق حمد الله، نجم نادي النصر السعودي، عن صفوف منتخب بلاده ، ” أن هذا اللاعب بالنسبة له صار من الماضي وطويت صفحته “.

وتابع ، لقد حان الوقت لننهي الجدل حول هذه القصة، سأخبركم بشيء مهم، وهو أن حمد الله كان ضمن القائمة التي اخترتها لوديتي ليبيا والجابون إلا أنه اعتذر عن تلبية الدعوة .

وأضاف ، لقد أخبر مساعدي مصطفى حجي أنه لا يرغب في الحضور ولم تعد لديه رغبة في ذلك، وبالنسبة لي لقد أغلقت صفحته للأبد، وانتهينا من هذا الموضوع .

وشدد وحيد ، صحيح هو لاعب يتميز بمجموعة من الإمكانيات الكبيرة، لكنه أيضًا لديه العديد من العيوب، ما وقع معه شبيه بما حدث مع مالكويت ، ورأيت انفعالاته في المباريات الأخيرة مع فريقه، لقد تلقى العديد من البطاقات، وهذا أمر سلبي جدًا بالنسبة للاعب يمكن أن تعول عليه في المنتخب، في مباريات مهمة.

وكان حمد الله قد غادر معسكر المنتخب المغربي قبل أمم أفريقيا 2019، بطريقة مثيرة للجدل، تسببت في أزمة كبيرة لاتحاد الكرة وطبيب الأسود بعدما كذّب موضوع إصابته وبعدها عاد اللاعب ليخرج في مقاطع فيديو أكد من خلالها أنه سيكشف قريبًا أسرار تلك القصة ولم يفعل.