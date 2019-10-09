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ميلان يعين ستيفانو بيولي بدلا من ماركو جيامباولو

ميلان يعين ستيفانو بيولي بدلا من ماركو جيامباولو
ماجد محمد(صدى):

عين نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء ” ستيفانو بيولي ” مدرباً جديداً لمدة عامين على أمل قيادة بطل أوروبا 7 مرات لاستعادة بريقه المفقود.

وكان أقال ميلان المدرب السابق ماركو جيامباولو أمس الثلاثاء، عقب خسارة الفريق لأربع من بين أول 7 مباريات في الدوري هذا الموسم.

وقال ميلان في بيان إن بيولي سبق له تدريب 7 أندية في الدوري الإيطالي بينها إنتر ميلان ولاتسيو.

وكانت آخر مهمة تدريبية لبيولي مع فيورنتينا الذي تركه في أبريل (نيسان) الماضي خلال الموسم الثاني في عقده ، وتوج ميلان بآخر ألقابه 18 في الدوري الإيطالي في 2011.


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