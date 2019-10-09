شروط الحصول على دعم حساب المواطن

نايف السالم(صدى):

يواصل حساب المواطن تفاعله مع استفسارات المواطنين، وذلك قبل صرف دعم الدفعة الـ23 لشهر أكتوبر الجاري، والمقرر صرفها غدًا الخميس.

وأعاد البرنامج التأكيد على شروط التسجيل للحصول على الدعم، ردًا على استفسار أحد المواطنين حول هذا الأمر.

وقال « يُشترط للتسجيل في حساب المواطن أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية ويُستثنى من ذلك حاملي بطاقات التنقل، ألّا يكون سجينًا أو مقيمًا إقامة دائمة في أي من مراكز الإيواء أو المراكز العلاجية الحكومية » .

وأضاف «توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة مع إرفاق المستندات المطلوبة حسب الحاجة»، لافتًا إلى أنه تم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.