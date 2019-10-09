حليمة بولند تستفز الجمهور باستعراض مفاتنها
استفزت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الجمهور بظهورها خلال مقطع فيديو وهي ترتدي ملابس مكشوفة.
وهاجم الجمهور، حليمة بولند بعد ظهورها بهذا الشكل، إذ اعتبروه لا يليق بالمجتمع الخليجي والعربي.
وظهر جسد بولند، بشكل ملحوظ بسبب ضيق الفستان الذي كانت ترتديه، فيما ظلت تتمايل وتقوم بحركات فجّة.
يشار إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي ترتدي فيها بولند ملابس جريئة، وتقوم باستعراض مفاتنها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29363 ] نشر منذ 18 ساعة
عادي جدا مجرد استعراض لشكلها الجديد
عربي مسلم[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 16 ساعة
حليمة بولند تستفز الجمهور باستعراض مفاتنها الي جهنم وبئس المصير
ابو احمد 2020[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 12 ساعة
المسئلة ليست عرض مفاتنها
المسئله ببساطه عرض للبضاعه
حنو[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 ساعة
هههههههههههه عادي ماهي بتعرض مفاتنها وتفجر وتتعهر وسوتها قدام القذافي وماهر الأسد جات ع صورها المخزيه اللي تنزلها بحساباتها عااادي جدا عادي
اتعتعتت في خيمة العتعت ههههههههه قال تكريم قال
تكريم في عهرها وفجورها الله يخسف فيها الأرض
جلاد السفهاء[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
رد على عربي مسلم
من انت عشان تحدد إلى جهنم وبئس المصير هاه؟؟؟
قل خيرا او اصمت
وعباد الله اتركهم لله
عليك بنفسك فقط والاعلاميه بكيفها تستعرض ما تستعرض شي خاص فيها محد له دخل
الله يهدينا ويهديني ويهديها ويهديكم جميعا
ترف[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 5 ساعات
البضاعه طيبه تستاهل
abu_weaed[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
اشغلتوا امنا قال تستفز الجمهور والله محد درئ عنها عجوز طاح كرتها وحابه تلفت الانضار لها مره ثانيه
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9135 ] نشر منذ 4 ساعات
بضاعه مقلده تجميع -بوتكس شفط حشو- الاصلي اصلي وله ناسه ومخصوص -اطلب من الله الهدايه لنا ولخلقه-