حليمة بولند تستفز الجمهور باستعراض مفاتنها

خالد الظفيري(صدى):

استفزت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الجمهور بظهورها خلال مقطع فيديو وهي ترتدي ملابس مكشوفة.

وهاجم الجمهور، حليمة بولند بعد ظهورها بهذا الشكل، إذ اعتبروه لا يليق بالمجتمع الخليجي والعربي.

وظهر جسد بولند، بشكل ملحوظ بسبب ضيق الفستان الذي كانت ترتديه، فيما ظلت تتمايل وتقوم بحركات فجّة.

يشار إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي ترتدي فيها بولند ملابس جريئة، وتقوم باستعراض مفاتنها.