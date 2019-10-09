بدون أدوية.. علاج فعال لسن اليأس عند الرجال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نجح العلماء في إيجاد حل لإنشاء خلايا تنتج التستوستيرون في المختبر، حيث تتم إعادة تشكيل خلايا الجلد لتصبح خلايا جذعية متعددة القدرات، والتي يمكن أن تصبح أي نوع من الخلايا في الجسم، حيث تُزرع في طبق من العناصر الغذائية المختارة بعناية، لإنشاء إمدادات الرجل الخاصة من هرمون التستوستيرون.

وأوضح طبيب أن تناول التستوستيرون يشعر الرجال بالتحسن مع فقدان الوزن وعودة وظيفة الانتصاب، لافتا إلي أن الدراسة توفر طريقة لتوليد مواد زراعة محتملة للعلاجات السريرية، وكذلك طريقة نحو اختبار وتطوير عقاقير جديدة.

واخترع العلماء خلايا مماثلة تقريبا للخلايا في الخصيتين، التي تنتج التستوستيرون، كما أن هناك حاجة لتطوير طريقة لبدء إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصيتين لدى الرجال، الذين يعانون من انخفاضه.

واتضح أن موضوع حقن هرمون التستوستيرون يحتاج 5 إلى 10 سنوات، ليصبح واقعا.