ثغرات أمنية تضرب هواتف « سامسونج »

سيول(صدى):

كشفت ” سامسونج “، عن ثغرات أمنية تؤثر في طرز عديدة من هواتف ” جالاكسي ” قد تصيب الأجهزة ” إس 8 “، و ” إس 9 “، و ” إس 10 “، و” إس 10 إي “، و “إس 10 بلس “، و ” إس 10 5 جي “، و ” نوت 9 “، و ” نوت 10 ” ، و ” نوت 10 بلس “.

ونصحت مجلة أمريكية بتنزيل التحديثات الخاصة بتلك الأجهزة؛ وذلك للحيلولة دون تعرضها لأخطار منها الاستغلال من قبل مخترقي الأنظمة.

ويذكر أن ” سامسونج ” قد أفادت بأنها باعت أكثر من مليون وحدة من جهاز نوت 10 الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في كوريا الجنوبية، مما يجعله أسرع الطرازات الرئيسة للشركة مبيعاً في الداخل، كما كانت المبيعات في أوروبا قوية أيضاً.

وتتراجع أرباح ” سامسونج ” كل فصل منذ الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن تهبط مجدداً في الربع الحالي على أساس سنوي.