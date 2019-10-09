أفضل طريقة للتخلص من مشكلة سمنة الوجه والذقن

أميرة خالد(صدى):

أوضح أطباء، اليوم الأربعاء، كيفية التخلص من مشكلة سمنة الوجه والذقن المزدوج لمن يرغبون في التخلص منها من خلال القيام ببعض التمارين الخاصة.

وقال الأطباء من الضروري في موازاة ذلك الانتباه إلى اعتماد نظام غذائي صحي، حيث يجب تجنب تناول كمية كبيرة من الملح. فهذا يسبب احتباس الماء في الجسم والانتفاخ وخصوصاً على مستوى الوجه.

كما نصح الأطباء بالتقليل من استهلاك السكّر المصنّع وبالنوم 8 ساعات يومياً على الأقل. فعدم فعل ذلك يحفّز إنتاج هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر الذي يعزز عملية تراكم الدهون في الجسم كما في الوجه.