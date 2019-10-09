«الجوازات» توضح كيفية تعديل ترجمة الاسم في الجواز

حمود العنزي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم، كيفية تعديل ترجمة الاسم في بطاقة الأحوال المدنية الجديدة وجواز السفر، في حال تم كتابته بشكل خاطيء.

وأكدت «الجوازات» ردًا على استفسار أحد الأشخاص حول هذا الأمر، أن تعديل ترجمة الاسم بالجواز يتم من خلال مراجعة الأحوال المدنية، ومن ثم مراجعة إدارة الجوازات.

وقالت في تغريدة لها «أهلاً بك، في حالة الرغبة في تعديل ترجمة الأسم بالجواز يرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل ومن ثم مراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك».

ووجهت مواطنى استفسارًا إلى «أبشر» الذي حولها إلى «الجوازات»، قائلة «لو سمحت اسمي باللغة الانجليزية مكتوب بأحرف مختلفة كيف يمكنني تعديل الاسم في بطاقة الأحوال الجديدة والجواز؟ هل استطيع تنفيذ الخدمة عن طريق أبشر؟».