دعوة هامة من أكاديمية مسك لخريجها بخصوص التسجيل في 400 وظيفة 

فاطمة المالكي(صدى):

طالبت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” ، 3500 شاب وفتاة من خريجي برامجها، إلى زيارة معرض التوظيف الافتراضي، الذي سيجمع الراغبين في البحث عن فرص وظيفية بأكثر من 50 شركة مشاركة تعرض أكثر من 400 وظيفة.

وكشفت أكاديمية مسك عن فتح الموقع الإلكتروني للمعرض الافتراضي يومي 10 – 11 صفر 1441هـ الموافق 9 – 10 أكتوبر 2019، حيث من المنتظر أن يتمكن شركاء التوظيف من مقابلة الخريجين والتواصل معهم ومقابلتهم، فيما سيكون الخريجون قادرين على زيارة أجنحة شركاء التوظيف الافتراضية والتقدم للوظائف التي يرغبونها.

ويوفر المعرض أدوات تواصل إلكترونية مثل الدردشة النصية والصوتية والمرئية بين الخريجين وأصحاب العمل لطرح الأسئلة والإجابة عليها.