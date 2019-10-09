دراسة تكشف أضرار تناول الخضروات النيئة على الأمعاء

واشنطن(صدى):

كشف عددٌ من الباحثين في جامعة هارفرد الأمريكية خلال دراسة علمية ، أن تناول الخضراوات النيئة التي لم تخضع لمعالجة حرارية يؤثر على عمل الأمعاء؛ ويسبب نتائج سلبية في الجهاز الهضمي.

وقال الباحثون ، أنه خلال الدراسة تم إجراء التجارب على عدد من الفئران المخبرية، وتبين أن الفئران التي تناولت اللحوم النيئة والبطاطا الحلوة اختلف نبيت أمعائها بصورة جذرية عن نبيت أمعاء الفئران التي تناولت المواد الغذائية المطبوخة، مشيرين إلى أن المواد النيئة قضت على البكتيريا المفيدة في الأمعاء، في حين ساعدت المواد الغذائية المطبوخة على الهضم.

وأكد الباحثون بعد تطبيق التجربة على البشر، أن الخضراوات التي خضعت للمعالجة الحرارية عززت عملية الهضم وجهاز المناعة، لافتين إلى أن الخضراوات النيئة دمرت البكتيريا المعوية المفيدة لدى الإنسان.