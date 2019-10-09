مدير شرطة الرياض يلتقي بمكتبه فضيلة رئيس فرع النيابة العامة

سعيد العجل(صدى):

التقى سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري مساء اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/٢/١٠ فضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض المعين حديثاً مساعد بن عبدالمحسن السيف.

جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من المواضيع المتعلقة بآلية العمل المشتركة بين الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ودوائر الاختصاص بفرع النيابة العامة وفقاً للأدوار المناطة بها والتأكيد كذلك على أهمية تحقيق الشمولية للإجراءات المتخذة في القضايا الجنائية والأمنية على ضوء المتطلبات اللازمة لمعالجتها.

وفي الختام، هنأ اللواء المطيري فضيلة رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض على توليه مهام عمله متمنياً له دوام التوفيق والسداد لتحقيق المأمول بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة.