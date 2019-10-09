السلطات المصرية تفند مزاعم «الجزيرة» بشأن وقوع انفجارات في القاهرة

القاهرة(صدى):

كذبت السلطات المصرية، الأربعاء، ما بثته قناة “الجزيرة” القطرية، بشأن وقوع انفجارات في مناطق متفرقة بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها: أنه لا توجد أي انفجارات، مشيرة إلي أن هناك حالة من الهدوء وسط انتشار أمني مكثف بجميع المناطق.

ونوه البيان إلي أن هذه القنوات “المعادية” تستهدف إثارة البلبلة والفوضى في مصر، داعية المصريين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة في نشر وتداول المعلومات المغلوطة التي هدفها إثارة حالة من الذعر بينهم.