بعد ساعات من عودتها لزوجها .. جيهان عبدالعظيم تفقد والدها

دمشق(صدى):

أثارت الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم، تعاطف المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لمرورها بالعديد من الأحداث في يومٍ واحدٍ فقط، فبعدما نشرت صباح يوم أمس عبر صفحتها على فيسبوك خبرًا حزينًا عن خلافاتٍ بينها وبين زوجها الكاتب المصري إياد إبراهيم، وأنهما في طريقهما للانفصال كتبت: “أنا وزوجي في طريقنا إلى الانفصال، أرجو له كل التوفيق في حياته، وأيضًا التوفيق لي في حياتي ومستقبلي”.

عادت بعدها بساعاتٍ لتتراجع عن هذا القرار وتؤكد أنهما قررا العودة وعدم التسرع عبر منشور آخر قالت فيه: “أصعب شي القرارات اللي بتتاخد بعصبية ومنندم عليها، ما في زوجين ما بمروا بمرحلة ممكن يعصبوا وياخدوا قرار غلط بس الرجوع عن الغلط احلى شي بكون لما منكتشف قديش منحب بعض نحنا بخير ومع بعض وان شاء الله طول العمر، والله يخليلي إياد زوج وأخ وحبيب وشكراً لكل اللي كان ايجابي لأنو الناس مواقف”.

لكن فرحة العودة لم تدم طويلًا؛ إذ كشفت الفنانة بعد ساعات أنها تلقت خبر وفاة والدها في بلجيكا، وطلبت له الرحمة.