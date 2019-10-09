محامي المتهمة بقتل حفيدتها جنى يطلب من المحكمة فحص قواها العقلية

القاهرة(صدى):

طلب سلامة شعبان وأحمد بركات، محاميا المتهمة بقتل حفيدتها جنى، من المحكمة توقيع الكشف الطبي عليها، وفحص قواها العقلية.

ومن جهته، أوضح أسامة ياسين محامي أسرة الطفلة أن الكشف الطبي على المتهمة سيؤجل البت في القضية انتظاراً لتقرير الأطباء.

وأقرت الجدة خلال اعترافاتها أمام النيابة بتعذيبها لحفيدتها، موضحة أنها لم تكن تعلم أن تعذيبها سيؤدي لوفاتها.

وكانت محكمة جنايات مصرية، باشرت ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل حفيدتها جنى، بعد تعذيبها في الواقعة التي هزت المصريين، كما اعترفت الجدة بأنها عذبت حفيدتها باستخدام حبل و”شرشرة” وهي آلة زراعية لتقطيع الحشائش وكماشة وخرطوم.