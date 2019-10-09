بالفيديو.. مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة أمريكية

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة على متن إحدى الرحلات الجوية في مطار دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، لحظة اشتباك طيار مع مضيفة، حيث بادر بـ “البصق عليها”، فردت عليه بلكمة على وجهه.

وأظهر الفيديو أن الفتاة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء غير المبرر عليها، فما كان من الطيار إلا أن تقدم نحوها خطوتين ثم بادرها باللكم على رأسها، شعرت المرأة بألم شديد من الضرب فوضعت يدها على وجهها من شدة الألم لكنها تمالكت نفسها في النهاية لتظهر قوية.

وأشارت مصادر إعلامية ، أن الحادث وقع حين كانت الطائرة متوقفة في المطار ولم يكن هناك ركابا على متنها، وتم القبض على الاثنين ثم أطلق سراحهما فيما بعد.