آخر المستجدات الخاصة بتسليم البشير إلى محكمة لاهاي 

الخرطوم(صدى):

تصدرت قضية تسليم قياديين في حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية الواجهة من جديد، وجاء ذلك مع إعلان منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” أن المحكمة الدستورية قبلت شكلا عريضة تقدمت بها المنظمة للنظر بمسألة تسليم البشير إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وقالت الحكومة الانتقالية في السودان إنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البت في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وبحسب ماوردنا فإن مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش في وقت لاحق القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية في بشأن تلك العريضة التي تقدمت بها منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) (غير حكومية)، وقبلتها المحكمة الدستورية شكلا.

وتنتظر الحكومة ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسلم المطلوبين للمحكمة الدولية.