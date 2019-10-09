النصر يعتزم إنهاء عقد الطاقم الطبي البرتغالي المسؤول عن الفريق

نواف السالم(صدى):

تعتزم إدارة نادي النصر إنهاء عقد الطاقم الطبي البرتغالي المسؤول عن الفريق الكروي الأول، بعد استياء كبيرة من قبل اللاعبين على عمل الجهاز الطبي.

وظهرت الإصابات بقوة وبشكل غريب بين صفوف الفريق النصراوي منذ انطلاق الموسم الحالي، كما أن الأمر الأكثر غرابة هو طول مدة علاج المصابين وعدم وضوح الصورة حول سير البرنامج العلاجي والموعد النهائي لعودة بعض المصابين و في مقدمتهم النجم النيجيري أحمد موسى الذي يغيب منذ بداية الموسم، وعانى موسى من عدم وضوح الرؤية الطبية حول برنامجه العلاجي المقدم من قبل الجهاز الطبي.

وتردد على العيادة الطبية بالنادي لأكثر من شهر دون جدوى، ليضطر إلى التواصل مع الجهاز الطبي في منتخب بلاده وتقديم كافة التقارير الطبية اللازم.