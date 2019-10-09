شاب يتحول من عامل نظافة لصاحب شركة بـ 10 مليارات دولار

نيودلهي(صدى):

روى الشاب الهندي ريتيش أغروال البالغ من العمر 25 عاما، في لقاء صحفي قصة تحوله من عامل نظافة لمالك شركة وصل تقييمها إلى 10 مليارات دولار عقب تأسيسها بنحو 6 سنوات فقط لتصبح ثاني أكبر شركة ناشئة هندية.

وقال أغروال ، أنه نشأ على الحدود بين ولايتي أوريسا وأندرا برايش بالهند الشرقية، وجاءت فكرة مشروعه أثناء رحلاته داخل بلده الهند، حيث كان يضطر آنذاك للإقامة في بعض بيوت الضيافة غير اللائقة لمحدودية ميزانيته، ومن هنا جاءت فكرته عبر إعادة تأهيل الفنادق غير اللائقة وجمعها في منصة واحدة.

وأكد ، أنه اضطر إلى العمل في النظافة بأحد الفنادق لعام كامل لكي يحصل على دراية كاملة بعمل الفنادق ، كما أنه ترك الدراسة الجامعية لينضم لمنحة ثيل، وهي منحة لرواد الأعمال لمدة عامين يرعاها مؤسس موقع باي بال والمستثمر في شركة فيسبوك.

وأشار أغروال، البالغ من العمر 25 عاما، أنه سينفق نحو 700 مليون دولار لشراء أسهم جديدة في شركته، التي يساهم فيها مستثمرون وصناديق استثمار عالمية، وذلك ضمن مساعيه لمضاعفة حصته في الشركة عبر إنفاق ملياري دولار لتصل حصته بها إلى 30% ، وجمعت الشركة مؤخرا نحو 1.5 مليار دولار .

وتقوم استراتيجية الشركة بتحويل الفنادق ذات الإمكانيات المحدودة إلى منصتها الرقمية بعد ضخ أموال لإعادة تأهيل غرف تلك الفنادق من خلال إعادة التصاميم الخاصة بالغرفة وتزويدها بآلية الاتصال اللاسلكي، ثم تقوم بعرضها على الجمهور، وتعود تلك الشراكة على أصحاب الفنادق بالمزيد من العوائد إذ أنها ترفع نسب الإشغال، وفقا لبيزنس انسايدر.