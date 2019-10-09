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فيديو صادم لزوج مشاعل الشحي يدلك كتفيها أمام المارة بالشارع وهجوم حاد عليهما

فيديو صادم لزوج مشاعل الشحي يدلك كتفيها أمام المارة بالشارع وهجوم حاد عليهما
أبو ظبي(صدى):

تواجه الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها أحمد الخميس انتقادات حادة بعد ظهورهما الأخير في فيديو مثير للجدل ، إذ قام “الخميس” بتدليك كتفي زوجته أمام المارة في أحد شوارع الفلبين .

وتسبب الموقف الغريب في هجوم عليهما من جانب الجمهور متساءلين عن سبب هذا التصرف الغير لائق بمكان عام .

وفتح الإعلامي صالح الجسمي النيران على الثنائي واصفاً إياهما بجورج كلوني ، وأمل علم الدين في إشارة لتنكر الشحي وزوجها للتقاليد العربية .

وسأل “الجسمي ” الثنائي عن سبب هذا الفعل ، مشيراً إلى أنه ساعدهما في مشكلة سابقة من خلال محاميه وأنه طالما نصحهما مراراً ، فيما حقق الفيديو آلاف المشاهدات .


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