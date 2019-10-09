قصة مؤثرة عن التوأم السيامي الليبي ترويها والدتهما 

عادل الحربي(صدى):

روت زينب والدة التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد قصة مؤثرة مع توأمها، منذ بداية حملها، حتى جاءت البشرى حين تم التواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة، ونقل التوأم عن طريق سفارة المملكة بتونس بعد توجيهات القيادة باستقبال الحالة.

وأوضحت الأم: “أكدت على زوجي بعدم التحدث عن الموضوع مع أحد وإذاعته حتى نتأكد من نقلهما، وهذا ليس بأمر غريب على المملكة”.

ولفتت والدة الطفلين أن الأطباء في ليبيا أثناء الحمل أبلغوها بأن الحمل مشوه وهناك التصاق ولن يعيش الطفلان، وتابعت: “أعطوني إبرة إجهاض لكن الله لم يقدّر لي ذلك فانبعث في نفسي أمل أن يبقوا أحياء وتمسكت بهذا الأمل، أخبرني الأطباء أن السعودية دولة متقدمة طبياً، ولها تجربة كبيرة في عمليات فصل التوائم، نصحوني بعلاج الحالة فيها، كما أني شاهدت تقارير عن ذلك عبر “اليوتيوب”.